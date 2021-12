O Governo do Estado está realizando a pavimentação do acesso ao Parque de Exposições Carolina Freitas Lira, em Piripiri. A obra do Governo do Estado é fruto de solicitação da ex-deputada e atual prefeita Jôve Oliveira. O trecho também é acesso à várias comunidades rurais.

De acordo com a Prefeita de Piripiri, Jôve Oliveira, além do asfalto, os bairros Criulí I e II receberão pavimentação poliédrica.

A obra é executada pela empresa PAC Engenharia. A melhoria do acesso ao parque está sendo feito com revestimento em Tratamento Superficial Duplo (TSD), proporcionando uma ligação ao Parque de Exposições Carolina Freitas Lira com a BR 343.