“Os casos voltaram a aparecer de forma bem intensa neste começo do ano, mas nem todos são casos de internação”, disse Mardônio Souza, coordenador do Centro.

“As pessoas estão com medo, mas a orientação está sendo a de que as pessoas com sintomas mais leves podem ir para casa pra se tratar. A intenção é não superlotar o Hospital Regional Chagas Rodrigues”, explicou.

Pensando em ações que diminuam os impactos da pandemia da Covid-19 no município de Piripiri, o prédio da atual Central Covid foi cedido pelo Estado para a administração municipal. A cessão aconteceu no dia 2 de março de 2021, na presença da prefeita de Piripiri, Jôve Oliveira Monteiro, do secretário de Desenvolvimento Econômico do Piauí, Igor Leonam Pinheiro Nery e do secretário de saúde do município, Gabriel Mauriz.

A medida foi tomada após o então Centro de Covid da cidade se tornar insuficiente para o número de casos de pessoas contaminadas. O espaço foi cedido após solicitação da prefeita Jôve com o objetivo de melhorar o atendimento à população.